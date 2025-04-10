Каллас пожаловалась на пренебрежение США к ЕС

США не очень высокого мнения о Европейском союзе (ЕС) как о политическом институте. Такое мнение выразила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью телерадиокомпании ERR.
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