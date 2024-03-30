Не дающий покоя "патриотам" "нерукопожатный" Шаман. Слово в защиту певца

М ММ Извините, Вы глухой? Это не оскорбление, просто один из великих композиторов был глухой и чтоб слышать музыку, он зажимал в зубах трость и клал ее на рояль! Зубные нервы связаны со слуховыми и что-то возможно услышать. С уважением к Вам!

Евгений Луговцев Время песен наш паровоз вперёд летит, валенки не подшиты стареньки уже давно прошли. Каждое время рождает новых героев солдат офицеров певцов. Шаман новый герой и его песни сейчас нужны людям. Есть такая пословица В Армии хорошо но при Армии лучше. Эти все Фили Бузовы Милявские они при сцене, а Шаман на сцене вот это их и бесит Мираж пел песню где ты мой новый герой? вот он герой а эти при сценные певцы ФАНЕРЩИКИ И ПРОЩЕЛЫГИ. Время их уже прошло, они показали себя с самой поганой стороны и на их концерты если они прорвутся на сцену и экран пойдут лжепатриоты. Пугачиха Филя без фанеры ноль