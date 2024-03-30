Вот опять набросились на Шамана. Теперь из-за песни и клипа, которые он представил уже на следующий день после событий в "Крокус Сити Холл".
Не дающий покоя "патриотам" "нерукопожатный" Шаман. Слово в защиту певца
Комментарии
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М
ММ
Извините, Вы глухой? Это не оскорбление, просто один из великих композиторов был глухой и чтоб слышать музыку, он зажимал в зубах трость и клал ее на рояль! Зубные нервы связаны со слуховыми и что-то возможно услышать. С уважением к Вам!
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1 час.
Евгений Луговцев
Время песен наш паровоз вперёд летит, валенки не подшиты стареньки уже давно прошли. Каждое время рождает новых героев солдат офицеров певцов. Шаман новый герой и его песни сейчас нужны людям. Есть такая пословица В Армии хорошо но при Армии лучше. Эти все Фили Бузовы Милявские они при сцене, а Шаман на сцене вот это их и бесит Мираж пел песню где ты мой новый герой? вот он герой а эти при сценные певцы ФАНЕРЩИКИ И ПРОЩЕЛЫГИ. Время их уже прошло, они показали себя с самой поганой стороны и на их концерты если они прорвутся на сцену и экран пойдут лжепатриоты. Пугачиха Филя без фанеры ноль
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1 час.
ninikooo Митусова
А какая разница между Слепаковым и Светлаковым? Были веселые ребята из команд КВН, они нам нравились. И вдруг стали инагентами- и родина и русские для них д..мо, а сами- то они кто? Что они сделали для родины, для народа? Смылись « за бугор», чтобы не идти на СВО- так там такие не нужны. СВО- это как лакмус на честность, порядочность, достоинство. А они про такое не знают. Вот и поют свои пасквили для своих единоверцев там, далеко. А нам без них так хорошо.
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24 мин.
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