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«Надо наказывать по-страшному». Экс-тренер сборной России прокомментировал скандал с русскими хоккеистами в Канаде

«Надо наказывать по-страшному». Экс-тренер сборной России прокомментировал скандал с русскими хоккеистами в Канаде

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, который в настоящее время возглавляет рижское «Динамо», высказался о скандале с русскими хоккеистами в Канаде.

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