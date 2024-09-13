Литературное путешествие в космос. Именно так называется новый проект Союза детских и юношеских писателей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Литературное путешествие в космос. Именно так называется новый проект Союза детских и юношеских писателей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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