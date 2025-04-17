Почему семья Кеосаяна держится за последнюю нить надежды? «Чем больше людей обращаются к Богу, тем вероятнее, что он…Сообщение «Молитва у постели»: Маргарита Симоньян раскрыла детали борьбы за мужа появились сначала на Ежедневные новости.