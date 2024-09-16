Подполковник Данилов: защитники Малой Локни ликвидировали засады боевиков

Украинские военные устроили засады в районе Малой Локни в Курской области. Защитники населенного пункта сквозь огонь противника пробрались к расположению Вооруженных сил России, не потеряв ни одного бойца, рассказал РИА «Новости» командир батальона подполковник Александр Данилов.
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