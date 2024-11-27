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Тайная доктрина

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Волки Уолл-стрит по дешёвке скупают Европу

Волки Уолл-стрит по дешёвке скупают Европу

Волки Уолл-стрит по дешёвке скупают Европу «…в этом заключается суть капитализма двадцать первого века: все друг друга обжуливают и тот, кто делает это лучше всех, тот и выиграл» Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер провел 21 ноября переговоры с генеральным директором американского инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финком, сообщает Financial Times.

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