Волки Уолл-стрит по дешёвке скупают Европу «…в этом заключается суть капитализма двадцать первого века: все друг друга обжуливают и тот, кто делает это лучше всех, тот и выиграл» Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер провел 21 ноября переговоры с генеральным директором американского инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финком, сообщает Financial Times.