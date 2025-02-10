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Галлас об ЛЧ: «Реал» пройдет дальше, думаю. Каждый раз они становятся лучше по ходу турнира и в итоге выигрывают его. «Ман Сити» будет сложно»

Команды сыграют на стадии 1/16 турнира. Первый матч пройдет 11 февраля в Англии. – Все внимание приковано к матчу «Манчестер Сити» – «Реал».

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