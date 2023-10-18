Банда астраханцев получила 30 лет на троих за похищение и избиение людей

Три местных жителя в возрасте от 25 до 30 лет отправились в исправительную колонию строгого режима за разбой, похищение человека, насилие, угрозу убийством, умышленное причинение вреда здоровью и незаконный сбыт наркотиков.
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