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«Для тренеров я была пешкой. Говорили: «Позор тебе, ешь меньше, как ты можешь смотреть в зеркало?» Итальянская гимнастка Коррадини об оскорблениях в сборной

Итальянская гимнастка Нина Коррадини рассказала об оскорблениях со стороны тренеров сборной и расстройстве пищевого поведения.

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