«Колбаса с душком, хлеб с плесенью»: Приморский блогер пожаловался на условия содержания в СИЗО

Приморский блогер Максим Чихунов пожаловался на условия содержания в СИЗО №1 Владивостока. О хлебе с плесенью и колбасе с душком для арестантов правозащитник рассказал в своем Telegram-канале, сообщает PRIMPRESS.
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