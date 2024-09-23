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«Колбаса с душком, хлеб с плесенью»: Приморский блогер пожаловался на условия содержания в СИЗО

«Колбаса с душком, хлеб с плесенью»: Приморский блогер пожаловался на условия содержания в СИЗО

Приморский блогер Максим Чихунов пожаловался на условия содержания в СИЗО №1 Владивостока. О хлебе с плесенью и колбасе с душком для арестантов правозащитник рассказал в своем Telegram-канале, сообщает PRIMPRESS.

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