Политика как он...
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Политика как она есть

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Назван размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Назван размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Штрафы за пропаганду идеологии бездетности составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 млн для юрлиц.

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