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Послевоенное использование самозарядных винтовок и автоматов, произведённых в нацистской Германии

Послевоенное использование самозарядных винтовок и автоматов, произведённых в нацистской Германии

На начальном этапе Второй мировой войны руководство вооруженных сил нацисткой Германии не уделяло должного внимания самозарядным и автоматическим винтовкам, хотя разработка такого оружия в частном порядке велась.

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