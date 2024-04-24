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Премьер Шмыгаль призвал США к продолжению помощи Украине

Премьер Шмыгаль призвал США к продолжению помощи Украине

Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем telegram-канале призвал Америку к новой помощи. Он уточнил, что Киев рассчитывает на новую помощь Вместе с тем Шмыгаль заверил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона продолжится «для мира и безопасности в Европе».

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Комментарии
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федор
Вы хоть сами рогульё и злыдни чего то можете? Утырки вы конченные!!!! Бесконечно халява продолжаться не будет.
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13 час.

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