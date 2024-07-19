Смываемую втулку для туалетной бумаги впервые разработали в России

Продукция уже появилась в продаже Дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината "Архбум тиссью групп" из Калужской области разработало первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги.
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