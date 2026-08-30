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Царьград

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Рудковская объявила о переходе сына в спортивную сборную Азербайджана

Рудковская объявила о переходе сына в спортивную сборную Азербайджана

Яна Рудковская сообщила, что её 13-летний сын Александр Плющенко будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, несмотря на российское гражданство.

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