Сила в правде
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Сила в правде

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Военные игры в Сирии. Путин победил США, НАТО и ЕС в первой партии. Во второй — не проиграл

Военные игры в Сирии. Путин победил США, НАТО и ЕС в первой партии. Во второй — не проиграл

В 2017 году Путин победил в Сирии США, НАТО и Евросоюз, пишет Il Fatto Quotidiano. Дальнейшие попытки Америки уничтожить Сирию провалились: "борьба" с терроризмом привела лишь к усилению террористов, а Дамаск стал еще более антизападным, чем прежде.

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