В 2017 году Путин победил в Сирии США, НАТО и Евросоюз, пишет Il Fatto Quotidiano. Дальнейшие попытки Америки уничтожить Сирию провалились: "борьба" с терроризмом привела лишь к усилению террористов, а Дамаск стал еще более антизападным, чем прежде.