Ассиметричная угроза: Китай приобрел глобальную сеть стратегически важных портов

Инвестиции Пекина в некоторые ключевые водные пути мира имеют серьезные военные перспективы. Десять лет назад глава Китая Си Цзиньпин запустил Морской Шелковый путь, океанский компонент его флагманской инициативы «Пояс и путь».
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