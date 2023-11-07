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Ассиметричная угроза: Китай приобрел глобальную сеть стратегически важных портов

Ассиметричная угроза: Китай приобрел глобальную сеть стратегически важных портов

Инвестиции Пекина в некоторые ключевые водные пути мира имеют серьезные военные перспективы. Десять лет назад глава Китая Си Цзиньпин запустил Морской Шелковый путь, океанский компонент его флагманской инициативы «Пояс и путь».

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