Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о противоправных действиях подростка в отношении жителей Мурманской области

В социальных медиа опубликованы видеоролики, на которых в Мурманской области подросток-боксер пристаёт к людям на улицах, унижает и оскорбляет их, применяет насилие, в том числе к пожилым и несовершеннолетним, фиксируя происходящее на видео.
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