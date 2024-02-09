Карельские ягоды отправили в Дубай на крупнейшую в мире выставку пищевой промышленности

Дары лесов Карелии можно будет увидеть на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. В январе карельская компания обратилась в Россельхознадзор с заявлением на получение фитосанитарного сертификата для отправки дикоросов за границу.
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