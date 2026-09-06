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В украинских супермаркетах люди массово скупают продукты

В украинских супермаркетах люди массово скупают продукты

В украинских городах наблюдается ажиотажный спрос на товары первой необходимости, 6 сентября сообщает украинское радио NV.

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