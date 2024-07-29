Kaspi сможет блокировать операции партнеров, если те нарушают санкционный режим

Казахская финтех-компаний Kaspi сможет приостанавливать операции своих партнеров или вовсе отменить их, если этот партнер прямо или косвенно находится под иностранными санкциями или сотрудничает с подсанкционными лицами, следует из поправок в договор обслуживания партнеров компании, который не менялся до этого с 2020 года.