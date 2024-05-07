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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев, Слишкович, Карпин, Осинькин, Игнашевич номинированы на приз лучшему тренеру апреля в РПЛ

На награду по итогам апреля претендуют: Мурад Мусаев («Краснодар») – 5 матчей, 10 очков; Владимир Слишкович («Спартак») – 3 матча, 7 очков; Игорь Осинькин («Крылья Советов») – 5 матчей, 10 очков; Валерий Карпин («Ростов») – 5 матчей, 10 очков; Сергей Игнашевич («Балтика») – 5 матчей, 9 очков.

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