Бойцы ВС РФ эвакуируют из подвалов Часового Яра десятки людей, которые ждали прихода России

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что российские войска эвакуируют десятки измождённых семей с детьми из подвалов освобождённых домов в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, у которых заканчиваются вода и продукты.
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