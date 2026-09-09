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"Как в старые добрые". Андрей Малахов, Виктория Шелягова, Марина Юдашкина и вся светская Москва посетили открытие ресторана "Vаниль"

"Как в старые добрые". Андрей Малахов, Виктория Шелягова, Марина Юдашкина и вся светская Москва посетили открытие ресторана "Vаниль"

В Москве состоялось грандиозное "переоткрытие" популярного ресторана "Vаниль", которое посетила вся светская Москва.

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