Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах рушит миропорядок США

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News заявил, что решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок.
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