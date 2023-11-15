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Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах рушит миропорядок США

Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах рушит миропорядок США

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News заявил, что решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок.

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