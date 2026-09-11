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Царьград

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МВД изъяло 29 кустов конопли у жителя Еврейской области

МВД изъяло 29 кустов конопли у жителя Еврейской области

В Еврейской автономной области полицейские нашли у местного жителя 29 кустов конопли и пакет с 80 граммами марихуаны.

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