Бить или не бить? Зеленский показал F-16. Россия перед выбором

В воскресенье Владимир Зеленский на церемонии по случаю Дня украинских ВВС подтвердил прибытие первых западных самолетов F-16 на Украину, о чем шли вбросы в украинских СМИ на протяжении прошлой недели, когда публиковались данные о появлении истребителей в небе над Одессой и Львовом.
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