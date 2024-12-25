По приглашению Трампа: в США оценили возможность встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Шанс на встречу между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне по инициативе избранного президента США Дональда Трампа кажется весьма маловероятным.
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