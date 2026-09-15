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Царьград

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Боросан анонсировал рост тарифа на газ в Молдавии из-за цен на рынках

Боросан анонсировал рост тарифа на газ в Молдавии из-за цен на рынках

Константин Боросан из агентства по регулированию в энергетике Молдавии сообщил, что рост цен на газ на рынках приведет к увеличению тарифа.

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