Новый российский истребитель дронов Як-52Б2: мощное оружие против БПЛА

В России инженеры представили истребитель дронов Як-52Б2, основанный на модели Як-52. Самолёт способен нести до 90 кг под крыльями и оборудован современными системами для борьбы с БПЛА и легкомоторными самолётами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии