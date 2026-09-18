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В Петербурге суд арестовал на сутки бьюти-блогера Раду Русских

В Петербурге суд арестовал на сутки бьюти-блогера Раду Русских

Ленинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте на сутки бьюти-блогера Рады Русских за демонстрацию в соцсетях символики движения сатанистов (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

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