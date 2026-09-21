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Владимирские новости

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Владимирская область: объявлена беспилотная опасность с 22 сентября

Владимирская область: объявлена беспилотная опасность с 22 сентября

Жителей Владимирской области просят избегать окон и укрыться при нахождении на улице из-за беспилотной опасности, действуют рекомендации по безопасности и возможны перебои с мобильным интернетом.

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