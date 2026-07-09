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«Астон Вилла» не продаст Мартинеса в «Юве» за 7 млн евро. Клуб АПЛ считает Эмилиано одним из лучших вратарей мира и хочет больше

« Астон Виллу » не устраивает предложение « Ювентуса » по Эмилиано Мартинесу . По информации инсайдера Фабрицио Романо , клуб АПЛ не отпустит аргентинского голкипера за 6–7 млн евро – такая сумма ранее упоминалась в СМИ.

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