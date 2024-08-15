Софтим понемногу: Астраханский бизнес занимает второе место на юге России по закупке ПО на одно предприятие

И наш регион последовательно увеличивает эти расходы. На днях служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza представила исследовательский отчет о корпоративных затратах на программное обеспечение в регионах России за 2023 год.
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