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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +5°, дождь со снегом• Севастополь: +6°, дождь• Ялта: +6°, дождь• Алушта: +6°, дождь• Евпатория: +5°, дождь• Саки: +6°, дождь• Бахчисарай: +5°, дождь• Джанкой: +5°, дождь• Судак: +5°, дождь• Феодосия: +5°, дождь• Керчь.

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