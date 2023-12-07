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СК «МАКС»: «За счет цифровизации страхование станет надёжным подспорьем государству»

СК «МАКС»: «За счет цифровизации страхование станет надёжным подспорьем государству»

Для реализации новых подходов в цифровых клиентских сервисах необходимо на законодательном уровне закрепить обязательность использования сервисов Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для предоставления цифровых услуг.

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