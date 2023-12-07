СК «МАКС»: «За счет цифровизации страхование станет надёжным подспорьем государству»

Для реализации новых подходов в цифровых клиентских сервисах необходимо на законодательном уровне закрепить обязательность использования сервисов Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для предоставления цифровых услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)