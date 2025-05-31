Калмыки решили указать русским на их место в одном ЖК, но тут вмешалась полиция. Их слова дошли даже до Бастрыкина

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Комментарии
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ГИ
Георгий Иванов
Не на Ви жу бешеное шакалье. Буду оптимизировать по тихому
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1 час.
Анна Эржибова
А почему не отвечаем?
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1 час.
Анна Эржибова
Это всё от безнаказанности совсем уели
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1 час.
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