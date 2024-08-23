Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 26 августа - 1 сентября

Волшебным образом решаться практически все проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. Еще вчера вам казалось, что вы требуете от него слишком многого, а сегодня он сам вам всё это с удовольствием предоставит.
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