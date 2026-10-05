КазНЦ РАН: лишайники помогут увеличить урожайность пшеницы минимум на 40%

Ученые Казанского научного центра Российской академии наук» (КазНЦ РАН) с помощью лишайников планируют выделить у пшеницы гены, отвечающие за фотозащиту, что поможет повысить ее урожайность минимум на 40% в условиях засухи, когда солнце слишком активно, сообщили «Газете.
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