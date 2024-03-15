Экс-глава МИ-6 Дирлав не делился с ФРГ разведданными из-за риска утечки в РФ

Бывший глава британской разведки (МИ-6) Ричард Дирлав во время своего пребывания на посту отказывался делиться с Германией разведданными, поскольку показатели ФРГ с точки зрения безопасности секретных данных "ужасны".
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