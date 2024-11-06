Новости центра компетенций.

С 28.10.2024 по 01.11.2024 в центре компетенций сварочных технологий государственного учреждения образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ в рамках сетевого взаимодействия проходили обучение учащиеся учреждения образования ´Костюковичский государственный колледж´.
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