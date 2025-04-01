Орлов про шутку о 3 точных пасах Соболева: «Это моя манера. Потому что пас ради паса... Ну вот так я веду репортаж, иронизирую. Юмор должен быть в нашем деле»

Комментатор работал на матче 22-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (4:0). Форвард клуба из Санкт-Петербурга был заменен в перерыве и продлил свою серию игр без результативных действий в чемпионате до 15.
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