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26 лет спустя: Николь Кидман и Сандра Буллок вернутся в сиквеле «Практической магии»

26 лет спустя: Николь Кидман и Сандра Буллок вернутся в сиквеле «Практической магии»

Сценарий напишет автор первого фильма. «Практическая магия», 1998 кадр из фильмаНиколь Кидман и Сандра Буллок собираются объединиться в продолжении культового фильма «Практическая магия», вышедшего в 1998 году.

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