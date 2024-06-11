26 лет спустя: Николь Кидман и Сандра Буллок вернутся в сиквеле «Практической магии»

Сценарий напишет автор первого фильма. «Практическая магия», 1998 кадр из фильмаНиколь Кидман и Сандра Буллок собираются объединиться в продолжении культового фильма «Практическая магия», вышедшего в 1998 году.
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