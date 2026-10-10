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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Тэлбот – 1-й вратарь в истории НХЛ с победами в составе 9 клубов. Он обошел Тагнатта, Шона Бурка и Макиленни

Вратарь « Коламбуса » Кэм Тэлбот записал в актив победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 Б).

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