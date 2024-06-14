Четвёртый Рейх на марше Вчера 12K прочитали

В статье о бессмысленных и беспощадных выборах в Европарламент некоторым уважаемым Читателям не понравились эпитеты автора о «фашиствующих» политических партиях райского сада кабальеро Барреля, особенно утверждение на счёт партии «Альтернатива для Германии» под ярким управлением очаровательной Алисы Вайдель и прямолинейного Тино Хрупалла.