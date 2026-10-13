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Несекретные материалы

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Литва набрала восемь тысяч добровольцев для войны с Россией

Литва набрала восемь тысяч добровольцев для войны с Россией

Литва готова к тому, чтобы воевать с Россией пару недель, пока в конфликт не вступят остальные члены НАТО.

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Наталья Павлова

"...В этом году мы приняли восемь тысяч молодых литовцев. Они готовы стать солдатами срочной службы на добровольной основе..." Срочная служба и война, кажется, совсем не одно и то же. Набрать-то набрали, а им сказали, что их набрали на верную погибель? Что они, в случае войны с Россией, которая может случиться только, если Литва нападёт на Россию, срок их жизни будет исчисляться минутами, в лучшем случае, часами.