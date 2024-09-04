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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Соболеве: «Если в «Спартаке» его место было незыблемо, то в «Зените» надо потрудиться. Выигрываешь место – играешь, не выиграешь – не играешь»

– Соболев должен понимать, что если в «Спартаке» его место было незыблемо, то здесь очень сильно надо потрудиться.

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