Клещи не перестают кусать жителей Иркутской области

В Иркутской области продолжают фиксировать случаи укусов клещей. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону 31 июля 2026 года, за последнюю неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 512 пострадавших.
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