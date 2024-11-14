Президент Абхазии Бжания осудил давление оппозиции на депутатов

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу «Абаза-ТВ» выразил недовольство по поводу давления на депутатов парламента со стороны оппозиции в день обсуждения закона о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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